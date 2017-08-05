Транспортний скандал: кому тепер належить "Укрзалізниця"

Суд скасував постанову Кабінету Міністрів України про передачу "Укрзалізниці" із підпорядкування Міністерства інфраструктури України до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

"Укрзалізницю" з підпорядкування Міністерства інфраструктури забрали незаконно. Таке рішення прийняв Окружний суд столиці.

Сьогодні представники Мінінфраструктури отримали судове рішення про те, що суд визнав незаконним рішення КМУ про передачу ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Мінінфраструктури. Суд визнав незаконною та нечинною постанову Уряду від 18.01.2017 #52 "Про внесення змін до Статуту ПАТ "Укрзалізниця",

– зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян

Служителі Феміди встановили ряд порушень законодавства, зокрема неузгодження проекту постанови з зацікавленими органами влади та непроведення правової експертизи Мін'юсту.

Крім того, проект не розглядався на засіданні урядового комітету та не включався до порядку денного чергового засідання КМУ.

Читайте також: Луценко просить Гройсмана звільнити очільника "Укрзалізниці"

За інформацією міністра, суд визнав право Мінінфраструктури на розроблення проектів актів про внесення змін до Статуту. Компетенція інфраструктури у таких випадках є головною.

Нагадаємо, у січні цього року уряд вирішив забрати "Укрзалізницю" з підпорядкування мінінфраструктури і передати її під контроль Міністерства економіки.