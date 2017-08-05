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Транспортний скандал: кому тепер належить "Укрзалізниця"

23:34, 4 серпня 781 Читать новость на русском
Володимир Омелян
Володимир Омелян / rbc.ua

Суд скасував постанову Кабінету Міністрів України про передачу "Укрзалізниці" із підпорядкування Міністерства інфраструктури України до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

"Укрзалізницю" з підпорядкування Міністерства інфраструктури забрали незаконно. Таке рішення прийняв Окружний суд столиці.

Сьогодні представники Мінінфраструктури отримали судове рішення про те, що суд визнав незаконним рішення КМУ про передачу ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Мінінфраструктури. Суд визнав незаконною та нечинною постанову Уряду від 18.01.2017 #52 "Про внесення змін до Статуту ПАТ "Укрзалізниця",
– зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян

Служителі Феміди встановили ряд порушень законодавства, зокрема неузгодження проекту постанови з зацікавленими органами влади та непроведення правової експертизи Мін'юсту.

Крім того, проект не розглядався на засіданні урядового комітету та не включався до порядку денного чергового засідання КМУ.

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За інформацією міністра, суд визнав право Мінінфраструктури на розроблення проектів актів про внесення змін до Статуту. Компетенція інфраструктури у таких випадках є головною.

Нагадаємо, у січні цього року уряд вирішив забрати "Укрзалізницю" з підпорядкування мінінфраструктури і передати її під контроль Міністерства економіки.

Теги: Новини України Новини політики Скандал Укрзалізниця Володимир Омелян залізниця Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство інфраструктури Кабінет Міністрів України Судді
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