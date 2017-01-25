09:36
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Навіщо санкції проти Росії. Звільнення поліцейських
Випуск новин
00:52, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Transparency International оприлюднила рейтинг корумпованості України за 2016 рік

09:32, сьогодні 9
Індекс сприйняття корупції
Індекс сприйняття корупції / ti-ukraine.org

У всесвітньому рейтингу СРІ Україна цього року посідає 131 місце зі 176 країн. Цю сходинку розділили Казахстан, Росія, Непал та Іран.

Про це йдеться на сайті організації.

Україна отримала 29 балів зі 100. Це лише на 2 бали більше ніж показник 2015 року. В організації вважають, що це замалий крок для країни, де влада оголосила боротьбу з корупцією головним пріоритетом.

Читайте також: Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція

Відсутність справедливої судової системи та безкарність корупціонерів залишає Україну далеко позаду від розвинених країн з низьким рівнем сприйняття корупції.

Найбільш вільними від корупції країнами Transparency International називає Данію, Швецію, Нову Зеландію, Фінляндію, Норвегію, Сінгапур, Нідерланди, Канаду та Німеччину.

Найвищий рівень сприйняття корупції – в Сомалі, Південному Судані, Північній Кореї, Сирії та Ємені.

Теги: Україна Політика Корупція
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Закон про мову – это удар в спину со стороны Киева
сьогодні, 08:37 Закон про мову – это удар в спину со стороны Киева
Михайло Голубєв 3034
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
сьогодні, 08:28 Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
607
Мовний законопроект:
24 січня, 21:00 Мовний законопроект: "Нє учітє мєня гаваріть"
Яніна Ткачук 2 2366
Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
24 січня, 20:01 Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
Анна Косинська 1176
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Порошенко призначив Савченка головою Миколаївської ОДА
 6 жовтня 2016 , 19:39
Затори паралізували Київ
30 серпня 2016 , 19:54
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук