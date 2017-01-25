Transparency International оприлюднила рейтинг корумпованості України за 2016 рік

У всесвітньому рейтингу СРІ Україна цього року посідає 131 місце зі 176 країн. Цю сходинку розділили Казахстан, Росія, Непал та Іран.

Про це йдеться на сайті організації.

Україна отримала 29 балів зі 100. Це лише на 2 бали більше ніж показник 2015 року. В організації вважають, що це замалий крок для країни, де влада оголосила боротьбу з корупцією головним пріоритетом.

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Відсутність справедливої судової системи та безкарність корупціонерів залишає Україну далеко позаду від розвинених країн з низьким рівнем сприйняття корупції.

Найбільш вільними від корупції країнами Transparency International називає Данію, Швецію, Нову Зеландію, Фінляндію, Норвегію, Сінгапур, Нідерланди, Канаду та Німеччину.

Найвищий рівень сприйняття корупції – в Сомалі, Південному Судані, Північній Кореї, Сирії та Ємені.