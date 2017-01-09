Травматолог розповів, як безпечно пересуватися під час ожеледиці

Рятувальники ДСНС не втомлюються нагадувати пішоходам про те, що не тільки вони, а й автомобілісти страждають від зледенілих доріг. Тому дуже важливо, щоб в екстремальних погодних умовах на дорогах були уважні всі.

Про це "ГолосUA" розповів травматолог Валентин Бурий.

Під час ожеледиці в жодному разі не переходьте вулицю і не перебігайте дорогу (навіть на "зебрі") перед транспортом. Адже проїжджа частина не менш слизька, ніж тротуар і гальмування машини може бути ускладнене, авто може занести, в результаті проблем не оминете ні ви, ні водій,

– розповів травматолог.

Він наголосив, що під час ожеледиці варто завчасно виходити з дому і, як би ви не запізнювалися, не біжіть! Краще запізнитися на 15 хвилин і вислухати невдоволення шефа, ніж пропустити місяць роботи і сидіти вдома з гіпсом!

У разі падіння на проїжджій частині дороги, постарайтеся швидше піднятися і відійти на безпечне місце, якщо це складно – попросіть про допомогу перехожих або просто відкотіться до бордюру. Психологічно, кажуть медики, людям складно прийняти таку поведінку і вони намагаються максимально швидко встати, навіть якщо відчувають, що пошкодили кістку або зв'язку – це в корені невірна поведінка,

– наголосив Бурий.

Також він розповів, що зробити взуття менш ковзьким можна, наклеївши на підошву пластир, це на якийсь час допоможе. Також можна скотчем приклеїти грубу матерію, яка зменшить ковзання.

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Літнім людям варто просто обмотати взуття матерією.

Хороший засіб захисту від падіння – тростина. Завдяки опорі на три точки, ви захистите свої суглоби і втричі зменшите ризик падіння.