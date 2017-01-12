Травми та зламані носи: депутати побились через Конституцію в Туреччині

В турецькому парламенті побилися чиновники. Кілька депутатів травмовані, а в заступника глави провладної партії зламаний ніс.
Бійка спалахнула, коли обранці обговорювали зміни до Конституції. Вони передбачають перехід від парламентської до президентської системи правління.
Обранців з опозиційної Республіканської народної партії це обурило, оскільки закон дасть, на їхню думку, надто широкі повноваження президенту країни Реджепу Таїпу Ердогану. Тож опозиція спробувала завадити провладній партії ухвалити зміни.
Під час бійки не тільки депутати зазнали фізичної шкоди. Також чиновники пошкодили мікрофони і стільці, якими кидалися один в одного.
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