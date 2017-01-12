Травми та зламані носи: депутати побились через Конституцію в Туреччині

В турецькому парламенті побилися чиновники. Кілька депутатів травмовані, а в заступника глави провладної партії зламаний ніс.

Бійка спалахнула, коли обранці обговорювали зміни до Конституції. Вони передбачають перехід від парламентської до президентської системи правління.

Обранців з опозиційної Республіканської народної партії це обурило, оскільки закон дасть, на їхню думку, надто широкі повноваження президенту країни Реджепу Таїпу Ердогану. Тож опозиція спробувала завадити провладній партії ухвалити зміни.

#Turkey's Parliament over the Constitutional amendments that would expand President Erdogan's powers

Jan 12, 3:15 amhttps://t.co/i2STscpcef pic.twitter.com/2AWdVfZQCZ — efe kerem sozeri (@efekerem) 12 января 2017 г.

Під час бійки не тільки депутати зазнали фізичної шкоди. Також чиновники пошкодили мікрофони і стільці, якими кидалися один в одного.

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