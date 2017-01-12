  • укр
  • рус
15:49
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 14:00: Снігопади не вщухають у 3 областях. Цивільні під обстрілом
Випуск новин
15:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Травми та зламані носи: депутати побились через Конституцію в Туреччині

14:19, сьогодні 228 Читать новость на русском
Засідання турецького парламенту
Засідання турецького парламенту / zik.ua

В турецькому парламенті побилися чиновники. Кілька депутатів травмовані, а в заступника глави провладної партії зламаний ніс.

Бійка спалахнула, коли обранці обговорювали зміни до Конституції. Вони передбачають перехід від парламентської до президентської системи правління.

Обранців з опозиційної Республіканської народної партії це обурило, оскільки закон дасть, на їхню думку, надто широкі повноваження президенту країни Реджепу Таїпу Ердогану. Тож опозиція спробувала завадити провладній партії ухвалити зміни.

Під час бійки не тільки депутати зазнали фізичної шкоди. Також чиновники пошкодили мікрофони і стільці, якими кидалися один в одного.

Читайте також: Не гривня: Bloomberg назвали найгіршу валюту початку 2017

Теги: Політика Скандал Туреччина
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 15:01 "Обменный курс" курс от Савченко – это предательство "неподтвержденных" пленных
Max Kolezznikov 476
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
На кого працює Надія Савченко?
сьогодні, 12:01 На кого працює Надія Савченко?
Наталя Ромашова 1848
2017: крах
11 січня, 22:37 2017: крах "ДНР" или еще один год надежд
Олексій Нікольський 1 4399
Як завести машину в мороз: поради експерта
11 січня, 21:01 Як завести машину в мороз: поради експерта
Анна Косинська 3518
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Глава Пентагону дав пораду Трампу щодо Росії
 12 листопада 2016 , 08:38 2
"Укроборонпром" заявив про амбітні плани щодо виробництва боєприпасів
 3 січня , 17:19
Союзу з Росією бути! – у Черкасах поглумились над пам'ятником Небесній Сотні
 14 серпня 2016 , 17:11 4
Біля Дебальцевого під страшним обстрілом загинув український воїн
 10 серпня 2016 , 23:45 4
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук