Травневі холоди знищили майже третину врожаю ягід і фруктів в Україні

Травневі морози, які спостерігалися майже на всій території України, завдали значної шкоди плодово-ягідним культурам та винограду. Прогнозні показники валового збору врожаю зменшено на 29% на основі даних, які надійшли від структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій,

– йдеться у повідомленні.

В абсолютних показниках загальнонаціональний прогноз врожаю ягід та фруктів зменшено з 2473 до 1755 тисяч тонн.