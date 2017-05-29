Травневі холоди знищили майже третину врожаю ягід і фруктів в Україні

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В Міністерстві аграрної політики підрахували, що травневі холоди знищили майже третину врожаю плодово-ягідних культур в країні.
Про це повідомили на офіційному сайті відомства.
Найбільше постраждали абрикоси, персики та нектарини. Натомість вітамінами можна буде запастися завдяки винограду. Йому завдано найменшої шкоди – в межах 13%.
Травневі морози, які спостерігалися майже на всій території України, завдали значної шкоди плодово-ягідним культурам та винограду. Прогнозні показники валового збору врожаю зменшено на 29% на основі даних, які надійшли від структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
– йдеться у повідомленні.
В абсолютних показниках загальнонаціональний прогноз врожаю ягід та фруктів зменшено з 2473 до 1755 тисяч тонн.
Проте у Мінагрополітики заспокоїли – холодна погода не вплинула на зернові. Їхній стан оцінюють як добрий і задовільний.
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Нагадаємо, раніше головна агрометеорологиня Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що зниження температури повітря у травні виявилося згубним для багатьох теплолюбних культур.