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Травневі холоди знищили майже третину врожаю ягід і фруктів в Україні

18:51, сьогодні 100 Читать новость на русском
Травневі морози завдали значної шкоди цьогорічному урожаю
Травневі морози завдали значної шкоди цьогорічному урожаю / dw.com

В Міністерстві аграрної політики підрахували, що травневі холоди знищили майже третину врожаю плодово-ягідних культур в країні.

Про це повідомили на офіційному сайті відомства.

Найбільше постраждали абрикоси, персики та нектарини. Натомість вітамінами можна буде запастися завдяки винограду. Йому завдано найменшої шкоди – в межах 13%.

Травневі морози, які спостерігалися майже на всій території України, завдали значної шкоди плодово-ягідним культурам та винограду. Прогнозні показники валового збору врожаю зменшено на 29% на основі даних, які надійшли від структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
– йдеться у повідомленні.

В абсолютних показниках загальнонаціональний прогноз врожаю ягід та фруктів зменшено з 2473 до 1755 тисяч тонн.

Проте у Мінагрополітики заспокоїли – холодна погода не вплинула на зернові. Їхній стан оцінюють як добрий і задовільний.

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Нагадаємо, раніше головна агрометеорологиня Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що зниження температури повітря у травні виявилося згубним для багатьох теплолюбних культур.

Теги: Міністерство аграрної політики
Джерело: 24 Канал
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