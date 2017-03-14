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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Треба Самойловій і Росії показати покалічених Кремлем воїнів, – Орест Лютий

12:25, сьогодні 383 Читать новость на русском
Орест Лютий
Орест Лютий / Соцмережі

Відомий музикант Антін Мухарський, який виступає під сценічним ім'ям Орест Лютий, вважає, що Україна повинна використати ситуацію з російською представницею на Євробаченні-2017 Юлією Самойловою для власного піару та промо.

Про це він заявив у коментарі виданню "Апостроф".

"Треба Самойлову в аеропорту зустрічати з сотнею покалічений солдатів, щоб Росія зрозуміла, що такої кількості людей з обмеженими можливостями, яка з'явилася в результаті війни, не було навіть за часів Другої світової війни", – наголосив митець.

На його думку, Росія хоче дискредитувати Україну, відправивши на конкурс співачку з інвалідністю та сподіваючись, що їй буде відмовлено у праві в'їзду на територію країни.

Хунта, нелюди, звірі – безумовно, вони там розраховують, а потім все це використовувати для своєї пропагандистської машини. Не треба відмовляти. Нехай приїжджає. Треба робити з цього власний український піар та промо. Росія вбиває наших людей. Покажіть наших людей, воїнів АТО, які постраждали від цієї війни – посадіть в перші ряди,
– зауважив Антін Мухарський.

Читайте також: Мухарський розповів, як і чому перейшов на українську

Нагадаємо, напередодні Росія назвала свого учасника Євробачення-2017, яким виявилася співачка з інвалідністю Юлія Самойлова.

Згодом керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко повідомив, що виконавиця виступала в анексованому Криму. У зв’язку з цим СБУ має намір вивчити це питання та ухвалити виважене рішення щодо її в’їзду на територію України.

Додамо, що речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що жодної провокації у виступі Самойлової на Євробаченні в Києві немає.

Теги: Війна на Донбасі Україна Україна-Росія LifeStyle Політика Євробачення-2017 Євробачення Музика Новини Росії
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