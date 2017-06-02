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Треба відпочити: Кличко дав своєму заступнику три відпустки підряд

14:57, сьогодні 1808 Читать новость на русском
Віталій Кличко і Володимир Бондаренко
Віталій Кличко і Володимир Бондаренко / radiosvoboda.org

Київський голова Віталій Кличко надав три відпустки підряд своєму заступнику – керівнику апарату Київської міської державної адміністрації Володимиру Бондаренку – та преміював його у розмірі 100% посадового окладу за травень.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Першу відпустку було надано одразу ж після виходу в ефір розслідування "У пошуках диплома" про те, що у Володимира Бондаренка підроблений диплом бакалавра.

Відповідно до розпоряджень Віталія Кличка, Влолодимиру Бондаренку 11 травня було надано відпустку з 12 по 19 травня, 19 травня відпустку з 22 по 26 травня та 26 травня ще одну відпустку з 29 травня по 2 червня.

Крім цього, своїм розпорядженням мер Києва 26 травня преміював Володимира Бондаренка у розмірі 100% посадового окладу за травень.

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11 травня журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, в якому виявили, що керівник апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У відповіді від КМДА, яка надійшла через місяць після отримання інформаційного запиту, йдеться, що у матеріалах особової справи Володимира Бондаренка відсутня інформація про його навчання у Львівському національному університеті.

В особій справі Бондаренка навіть не йдеться про навчання в ЛНУ

Слідчий відділ головного управління Національної поліції у Києві повідомив, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 (підробка документів), розпочате кримінальне провадження.

За словами юристки громадської організації "Центр протидії корупції" Ольги Веретільник, ця стаття передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до двох років.

Повний випуск розслідування дивіться тут.

Теги: Політика Київ Розслідування Віталій Кличко КМДА
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