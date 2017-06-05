Тренерка з фітнесу "розірвала" Instagarm своїми формами

Блогер з Австралії Теммі Хемброу розробила програму фітнесу і регулярно ділиться знімками свого розкішного способу життя в мережі Інтернет.

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За словами моделі, вона тренується 5 днів на тиждень, комбінуючи силові вправи, високоинтенсивний інтервальний тренінг і кардіо.

А також Теммі Хемброу дотримується суворої дієти протягом тижня, лише на вихідні дозволяє собі трохи порушити дієту.

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Додамо, у фітнес-тренерки вже майже 7 мільйонів підписників.