Тренерка з фітнесу "розірвала" Instagarm своїми формами

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Блогер з Австралії Теммі Хемброу розробила програму фітнесу і регулярно ділиться знімками свого розкішного способу життя в мережі Інтернет.
Фітнес-зірка, порвала Instagarm своїми формами, розкрила секрети своєї приголомшливою фігури: фото красуні
За словами моделі, вона тренується 5 днів на тиждень, комбінуючи силові вправи, високоинтенсивний інтервальний тренінг і кардіо.
А також Теммі Хемброу дотримується суворої дієти протягом тижня, лише на вихідні дозволяє собі трохи порушити дієту.
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Додамо, у фітнес-тренерки вже майже 7 мільйонів підписників.