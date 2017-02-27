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Третій зайвий: самотня дівчина робить фото біля закоханих пар та викладає в Instagram

13:46, сьогодні 457 Читать новость на русском

Самотня дівчина під ніком Third Wheel Extravaganza ("Феєрія третього колеса") завела акаeнт в Instagram та викладає фото із закоханими парами, які всюди її переслідують.

Дівчина показує, як незручно вона себе почуває у компаніях із закоханими парочками. На фото у неї завжди похмуре обличчя.

Ах, любов. Вона змушує світ обертатися. Тільки якщо ви не я. Тоді ви просто причаїлися на тлі милої пари,
– пише Third Wheel Extravaganza.

За словами дівчини, вона створила акаунт, щоб потішити користувачів. Однак фоловери вже гадають, що буде зі сторінкою, коли у неї все ж з'явиться хлопець.

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Усі фото: thirdwheelextravaganza

Теги: Курйози Інтернет LifeStyle Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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