Третій зайвий: самотня дівчина робить фото біля закоханих пар та викладає в Instagram

Самотня дівчина під ніком Third Wheel Extravaganza ("Феєрія третього колеса") завела акаeнт в Instagram та викладає фото із закоханими парами, які всюди її переслідують.

Дівчина показує, як незручно вона себе почуває у компаніях із закоханими парочками. На фото у неї завжди похмуре обличчя.

Ах, любов. Вона змушує світ обертатися. Тільки якщо ви не я. Тоді ви просто причаїлися на тлі милої пари,

– пише Third Wheel Extravaganza.

За словами дівчини, вона створила акаунт, щоб потішити користувачів. Однак фоловери вже гадають, що буде зі сторінкою, коли у неї все ж з'явиться хлопець.

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Усі фото: thirdwheelextravaganza