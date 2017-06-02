Третя річниця героїчної оборони луганських прикордонників: як це було

Вранці 2 червня 2014 року у Луганську відбулася одна із найдраматичніших подій цієї вій – близько 500 бойовиків "ЛНР" напали на прикордонний загін.

В ніч з 1 на 2 червня, близько 00:30 до управління Луганського прикордонного загону прибули озброєні бойовики, які розташувалися навколо території бази.

Перша атака зі стрілецької зброї розпочалася близько 4 години ранку і тривала близько 40 хвилин. Вранці 2 червня прикордонники включили по гучномовцю гімн України. Гімн лунав близько восьми годин під час оборони бази. Фактично, це було востаннє, коли у Луганську чули слова гімну.

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Бойовики вривалися в будинки мирних жителів і зробили з помешкань вогняні точки. Адже база прикордонників була розташована у спальному районі міста у кварталі Мирний. Тактика "живого щита" суттєво ускладнювала оборону українським прикордонникам.

Разом з бойовиками були і російські журналісти, які нагло спотворювали те, що відбувається. По російським телеканалам передали, що це прикордонники почали вранці обстрілювати квартал Мирний, а "ополченці" захищали мешканців. Не зрозуміло тільки, як той, хто обороняється, може вести наступальні дії і чому на відео бойовики ховаються за житловими будинками?

Після вибуху в Луганській ОДА, пропагандистські ЗМІ в один голос кричали, що українці бомблять з винищувача місто. Однак, таким чином намагалися приховати, що бойовики випадково влучили в будівлю, вони цілилися в українську авіацію.

За офіційними даними, під час героїчної оборони 10 прикордонників були поранені, четверо – у важкому стані, про втрати бойовиків достеменно нічого не відомо. За офіційними українськими даними, 10 бойовиків загинули, ще близько 30 – отримали поранення.

В цей же день бойовики узяли штурмом військову базу Нацгвардії у Луганську. Військові вийшли, зброя дісталася бойовикам.

Після цих страшних днів з Луганська почали виїжджати перші мешканці, перетворюючись на переселенців.