Третя світова війна вже триває, – Клімкін

З точки зору гібридних загроз третя світова війна вже триває.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю для Liga.net.

За його словами, ті, хто не помічають цієї війни – не можуть об'єктивно оцінювати те, що відбувається.

Багато хто говорить про новий світовий порядок і загрозу третьої світової війни. Я вважаю, що з точки зору гібридних загроз ця війна вже йде. Хто цього не бачить, той просто не в змозі оцінювати те, що відбувається,

– наголосив він.

Також Кілмкін додав, що, ймовірно, якби проти Росії Європа ввела санкції під час російсько-грузинської війни, то війни в Україні могло б і не бути.

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