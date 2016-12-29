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Три простих кроки, які забезпечать міцні стосунки

23:36, 28 грудня 780 Читать новость на русском
Щаслива пара
Щаслива пара / Фото з відкритих джерел

Американський експерт Джудіт Орлофф розповіла, що потрібно робити, аби побудувати у парі щасливі, здорові стосунки.

За словами доктора медицини, в першу чергу все залежить від бажання і зусиль, які партнер прикладає у парі для забезпечення міцних стосунків, пише YourTango.

Перше правило для побудови хороших стосунків – це енергія: чим більше позитивної енергії ви віддаєте, тим більше ви її отримуєте. Те ж саме стосується негативу, пристрасті, дратівливості та іншого – любов притягує любов, пристрасть приваблює пристрасть. Все закономірно.

"Подумайте про свої кращі якості і спроектуйте їх на навколишній світ. Незабаром ви зустрінете людину, яка буде налаштована по відношенню до вас з такою ж щирістю і добротою", – рекомендує Джудіт Орлофф.

Другий, не менш важливий крок – прислухайтеся до інтуїції. Щоб будувати стосунки – дуже важливо слухати і чути своє серце, дослухатись до інтуїції. Якщо людина не виглядає вашим ідеалом, але вас до неї притягує – не відмовляйтеся від спілкування з нею через уявлення про вашу зразкову "половинку".

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І останній пункт – помічайте в людях найкраще. Не шукайте у людині поганих граней, робіть компліменти та підкреслюйте позитивні сторони особи. Робіть акцент та досягненнях, звертайте увагу на таланти, говоріть їм про це – люди потягнуться до вас самі, і це допоможе вам побудувати щасливі стосунки.

Теги: Україна LifeStyle Здорове життя Секс
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