Три види корисних солодощів, які варто їсти

Нас з дитинства переконують, що солодощі не корисні та навіть небезпечні. І частково це правда, однак це стосується не всіх смаколиків.

Про це пише видання ivona.bigmir.net.

Мармелад

Невід'ємна його складова цих цукерок – желатин, в якому міститься колаген. А колаген, як відомо, є, як би мовити, цеглинами для нашої хрящової тканини.

Також у мармеладі є амінокислоти, які необхідні для нормального функціонування суглобів під час різних навантажень.

Халва

Цей продукт містить багато калію і магнію, які позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи.

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Пастила

Вона містить яблучний пектин, який покращує роботу кишечника. Пектин працює за принципом порохотяга – сорбує зайві вуглеводи і токсини в кишечнику, допомагає просуванню їжі, вона не застоюється і не отруює організм.