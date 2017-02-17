Три види корисних солодощів, які варто їсти

Нас з дитинства переконують, що солодощі не корисні та навіть небезпечні. І частково це правда, однак це стосується не всіх смаколиків.
Про це пише видання ivona.bigmir.net.
Невід'ємна його складова цих цукерок – желатин, в якому міститься колаген. А колаген, як відомо, є, як би мовити, цеглинами для нашої хрящової тканини.
Також у мармеладі є амінокислоти, які необхідні для нормального функціонування суглобів під час різних навантажень.
Цей продукт містить багато калію і магнію, які позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи.
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Вона містить яблучний пектин, який покращує роботу кишечника. Пектин працює за принципом порохотяга – сорбує зайві вуглеводи і токсини в кишечнику, допомагає просуванню їжі, вона не застоюється і не отруює організм.