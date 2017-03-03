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Три види зелені, які варто вживати весною

19:36, сьогодні 211 Читать новость на русском
Корисна зелень
Корисна зелень / Фото з відкритих джерел

Зелений – це не лише колір весни, але й колір здорових продуктів, які потребує наш організм після холодної зими.

З початком весни дуже корисно додавати в свій раціон різну зелень, адже вона містить багато корисних вітамінів та мікроелементів.

На Zdorovia.com.ua розповіли, які види зелені стануть смачними додатками у ваших стравах.

Зелена цибуля

В 100 г зеленої цибулі міститься денна норма вітаміну С. До того ж, цибуля є практично некалорійною –лише 19 ккал. Цибуля на 90% складається з води, а на 10% з харчових волокон, каротину, ефірних олій та флавоноїдів. Специфічний різкий запах в зеленій цибулі надає сірка, що міститься в ній. Регулярне вживання зеленої цибулі покращує травлення, бореться з анемією, запаленнями, знижує тиск.

Базилік

Смачна та лікувальна зелень є незамінною при боротьбі із зайвою вагою. Базилік можна використовувати не лише як трав’янистий овоч, а й смачною спецією. В 100 г базиліка міститься всього 23 ккал, а також є каротин, рутин, таніни, вітаміни Р, K, B2, A, С і багато інших корисних макро- і мікроелементів, а залежно від виду та ступеня свіжості ще й до 2% ефірних масел. Базилік також багатий на клітковину та білки.

Фенхель

Вживаючи фенхель, ви теж можете не переживати за фігуру, адже ця зелень містить всього 31 ккал в 100 г і сприяє зниженню апетиту та сприяє виходу шкідливого холестерину. У ньому багато вітаміну C і цілий ряд корисних речовин, які зміцнюють серцево-судинну систему і діють як антиоксиданти та імуностимулятори.

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Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle
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