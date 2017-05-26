Триденна судова епопея щодо "клименківців" добігла кінця

Запобіжні заходи обрані. Печерський суд Києва закінчив розгляд клопотань Генеральної прокуратури проти екс-податківців, яких затримали під час масштабної спецоперації 24 травня.

26 травня першою запобіжний захід отримала Ольга Корсун – екс-чиновниця з Кіровського району Дніпра. Прокуратура вважає, що на посаді вона завдала збитків у майже півтора мільярда гривень і просила арешту або застави у 20 мільйонів гривень. Однак суд скоротив суму більш як вдвічі – до 7 мільйонів. Але і на це рішення адвокати подаватимуть апеляцію.

З Ольгою Корсун суд розібрався швидко. А от наступне – останнє у цій справі – тривало майже 8 годин. Запобіжний захід обирали для екс-податківця Києва Анатолія Яценка. Насамперед, адвокати забажали вивести його з клітки.

Тримання Яценка Анатолія у металевій клітці є ніщо інше, як нелюдське поводження, яке принижує і ображає,

– заявив адвокат підсудного Олександр Дульський.

Потім ще низка клопотань про перетримання більш як 72 години та традиційно поганий стан здоров'я. Хоча з огляду на засмагу, Анатолій Яценко не виглядав хворобливим. Прокуратура апелювала: за час на посаді у Києві чиновник завдав збитків державі майже на 318 мільйонів гривень.

Вислухавши аргументи, суд пішов в дорадчу. В результаті – арешт з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень. На Анатолія Яценка вдягли кайданки.

Звичайно, ми будемо оскаржувати рішення суду, бо це рішення – ознака безсистемності та політичного піару,

– прокоментував рішення суду адвокат Анатолія Яценка Сергій Войченко.

На думку експертів, справа екс-податківців та рішення суду й справді має безсистематичність.

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Нагадаємо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція. У ній були задіяні близько 2 тисячі поліцейських, 500 прокурорів, провели 450 обшуків. За даними речника МВС Артема Шевченка, операція коштувала державі 330 тисяч бюджетних гривень.



Разом з тим, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задоволений загальною сумою оголошених застав – майже 350 мільйонів гривень. Загалом, 23 екс-податківцям Олександра Клименка Печерський суд столиці обирав запобіжні заходи 3 дні.



Більшість підозрюваних 2 місяці перебуватимуть під вартою, доки триватиме слідство. Якщо звичайно вони не внесуть заставу. Найбільшу суму суд визначив для колишнього керівника Харківської податкової Станіслава Денисюка та екс-голови ДПІ у Дніпропетровській області Сергія Шинкаренко. Кожному по 100 мільйонів гривень. Розміри застав інших затриманих у десять разів менші – максимум 11 мільйонів гривень. Ще семеро вийшли під заставу від ста тисяч до 15 мільйонів гривень. А от 4 підозрюваних звільнили під особисте зобов'язання. Термін перших судових рішень спливає вже завтра зранку.