Тривожні новини з АТО: ворог сипле міни і гатить з танків, серед ЗСУ багато поранених

Сьогодні ввечері, 1 березня, бойовики посилили обстріли в районі шахти Бутівка та в Авдіївській промзоні.

Про це повідомив журналіст Роман Бочкала.

За його словами, по позиціях українців бойовики б’ють з танків. А біля шахти Бутівка 5 українських воїнів отримали поранення.

"На Бутівці за вечір вже п'ять трьохсотих. Міни сипляться градом. Вибачте за каламбур. По Авдіївці б'ють з танків", – написав журналіст.

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