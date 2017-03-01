Тривожні новини з АТО: ворог сипле міни і гатить з танків, серед ЗСУ багато поранених

Сьогодні ввечері, 1 березня, бойовики посилили обстріли в районі шахти Бутівка та в Авдіївській промзоні.
Про це повідомив журналіст Роман Бочкала.
За його словами, по позиціях українців бойовики б’ють з танків. А біля шахти Бутівка 5 українських воїнів отримали поранення.
"На Бутівці за вечір вже п'ять трьохсотих. Міни сипляться градом. Вибачте за каламбур. По Авдіївці б'ють з танків", – написав журналіст.
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