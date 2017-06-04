Тривожні новини з фронту: бойовики "поливають" обстрілами українські позиції

Бойовики так званої "ДНР" обстріляли Красногорівку зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Поранені мирні жителі.

Сьогодні, 3 червня, кілька годин тому ворог зі 120-міліметрових мінометів обстріляв житлові квартали Красногорівки. Поранення в шию отримала місцева мешканка, яка відпочивала біля свого будинку, повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Жінці на місці надали першу невідкладну допомогу та відправили її у курахівську лікарню. Ступінь тяжкості отриманих поранень середній. Проте, за інформацією лікарів, її життю нічого не загрожує.

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Разом з тим, по житлових кварталах терористи сьогодні стріляли не лише у Красногорівці. Бойовики випустили снаряди і по Авдіївці. При чому одна з вирв від обстрілів була величезною – 3 метри завглибшки та 7-9 метрів завширшки. За словами експертів, скоріше за все це був так званий "Град "Партизан" – одиночний заряд.

Також кілька десятків обстрілів зафіксували по всій лінії фронту. Найгарячішим є приморський напрямок неподалік від Маріуполя. Гаряче і в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці і поблизу Горлівки.

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