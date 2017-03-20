Тривожні новини з фронту: кількість загиблих зросла

Ситуація на Сході залишається напруженою, з початку доби загинули троє українських військових.

Ще вісім українських захисників поранено, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На донецькому напрямку в районі Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції з кулеметів великого калібру, а згодом долучили танк. По шахті Бутівка стріляли з мінометів калібру 120 мм, а поруч Луганського з автоматичних гранатометів.

На луганському напрямку по позиціях неподалік Троїцького ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, автоматичних гранатометів та кулеметів. Поруч Новозванівки та Кримського з СПГ, а в районі Трьохзібенки – ПТРК.

Нагадаємо, біля Водяного вранці 20 березня був бій.