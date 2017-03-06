Тривожні новини з промзони під Авдіївкою

По усій лінії фронту – понад сотня обстрілів. Бойовики не дають відновити постачання електроенергії і води до Авдіївки. Околиці міста – під постійним вогнем. Бойовики потужно ведуть обстріли по позиціях бійців АТО з танків та іншої військової техніки.

Ще на підході до позицій весь асфальт вкритий вирвами. Глибиною понад метр. Терористи "переорюють" вогнем землю щодня. Та бої на коротких дистанціях для бійців – не проблема. Терористів швидко здатні вгамувати. А от боротися дозволеним Мінськом арсеналом із танками – складно. Їх бійці просто не бачать. Читайте також: Такими темпами нам тут мало залишилось часу, – тривожна заява бійців з Авдіївки Під ногами у бійців будівельне сміття та потрощена цегла. У даху – дірки від мінометних мін. Назбирати уламки небезпечного залізяччя забирає лічені хвилини. Вони потрібні, як доказ у майбутньому трибуналі для військових злочинців-окупантів. Стріляти з такого озброєння Україні забороняє Мінськ. А терористи на цю заборону не зважають.

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