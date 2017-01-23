Трьох людей за одну ніч зарізав чоловік в Одесі

У ніч на понеділок, 23 січня, в Одесі патрульна поліція затримала підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства в одній з багатоповерхівок на вул. Паустовського.

Про це у своєму Facebook повідомила патрульна поліція Одеси.

Близько другої години ночі патрульні отримали інформацію про те, що в одній з багатоповерхівок на вулиці Паустовського людина потребує допомоги. Прибулим за названою адресою правоохоронцям заявник сказав: бачив у вічко дверей скривавленого чоловіка, що втікав від когось. При огляді прилеглої до будинку території поліцейські виявили тіло людини з ознаками насильницької смерті, встановили прикмети чоловіка, підозрюваного у скоєнні злочину, й почали розшуки,

– зазначили в поліції.

Сліди крові, які залишилися на місці події, привели патрульних до підвального приміщення сусіднього будинку. У підвалі правоохоронці виявили ще два тіла з ознаками насильницької смерті. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, а прикмети підозрюваного у скоєнні вбивства передали іншим екіпажам.

Через деякий час патрульні помітили й затримали 41-річного чоловіка, схожого за прикметами, отриманими від заявника. Затриманого передали слідчим Суворовсього відділу поліції для проведення допиту та інших першочергових процесуальних дій.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Встановлено, що загиблими є 16-річний одесит, його 21-річна сестра та їхній знайомий віком близько 40 років, уточнили в управлінні поліції в Одеській області.

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Крім загиблих, за вказаною адресою у напівпідвальному приміщенні проживала мати молодих людей та її співмешканець.

Затриманий зізнався у скоєному злочині. Зі слів правопорушника, конфлікт виник нібито при розпиванні алкоголю. Прийшовши додому, співмешканець жінки побачив, що потерпілі розпивають спиртне. Це його обурило, почалася сварка, в ході якої він схопився за ніж. Першим від рук зловмисника загинув найстарший з постраждалих. Потім удар в шию отримав син співмешканки. Поки зловмисник розправлявся з його сестрою, пораненому юнакові вдалося вибігти на вулицю і покликати на допомогу. Проте до приїзду поліції він не дожив.