Трьом російським спортсменам дозволили не соромитись під "триколором"

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) дозволила окремим російським спортсменам виступати під нейтральним прапором.

Відповідне повідомлення з’явилось на сайті організації.

IAAF поки що дозволила лише трьом російським спортсменам брати участь у змаганнях, але виступати під нейтральним прапором.

Йдеться про трьох легкоатлетів: Анжеліку Сидорову (стрибки з жердиною), Христину Сівкову (спринт) та Олексія Сокирського (метання молота).

Проте, наприклад, щоб вони змогли взяти участь у чемпіонаті Європи в закритих приміщеннях, який пройде в березні в Белграді, потрібна ще згода організаторів.

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До слова, заявки про виступи під нейтральним прапором подали 48 російських спортсменів.

6 заявок Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій уже відхилила.

Нагадаємо, через допінг-скандал усі російські легкоатлети були дискваліфіковані і не мали права брати участі в Олімпійських Іграх, що в серпні 2016-го пройшли в Ріо-де-Жанейро.