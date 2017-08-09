Трощив зустрічні авто, паркани й дорожні знаки: п’яний водій скоїв одразу 4 ДТП в Києві

У вівторок, 8 серпня, в Києві чоловік-водій авто Opel у стані дуже сильного алкогольного сп’яніння скоїв за вечір відразу 4 дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Киев оперативный".

Згідно з повідомленням, спершу п’яний водій на вулиці Кирилівській в'їхав в автомобіль, в якому перебували жінка з дитиною, та одразу втік. Після цього чоловік біля повороту на вулицю Саратівську на швидкості в’їхав у задню частину зустрічного авто Toyota.

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Проте на цьому горе-водій не зупинився і зніс своїм автомобілем тимчасовий паркан зі знаком та тягнув їх дорогою. Потім авто зіткнулося з зустрічним Nissan, після чого водій теж втік.

"І насамкінець вже біля Стеценко, 1Б припаркувався на зустрічній смузі, вибіг з авто, намагався перелізти у гаражний кооператив через паркан. Зупинили чоловіки із приватної охоронної фірми та небайдужі громадяни", – мовиться у повідомленні спільноти.

Зазначається, що прибулі на виклик поліцейські зафіксували на алкотестері 2,27 проміле алкоголю в крові водія.

За даними спільноти, п’яним водієм виявився 27-річний Іван Ігорович Булка.