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Троє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню дівчину

16:14, сьогодні 4383 Читать новость на русском
Зґвалтування на Вінниччині
Зґвалтування на Вінниччині / kremen.today

На Вінничині троє дорослих чоловіків напоїли та зґвалтували 16-річну дівчину. Після цього дівчинку лишили просто на вулиці.

Непритомну та роздягнену дівчину знайшли перехожі біля гаражів, про це повідомляє ICTV.

Як повідомила сама потерпіла, вона повернулася у рідне місто з навчання. На вокзалі зустріла знайомого, який запропонував її провести додому. Проте натомість він силоміць її затягнув в гараж і замкнув.

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В гаражі перебували ще двоє чоловіків, які розпивали спиртне. Відомо, що вони напоїли дівчину, а потім зґвалтували її. У гаражі знайшли також наркотики.

Усі підозрюваних затримала поліція. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за групове зґвалтування.

Теги: Україна Кримінал Вінниця Згвалтування
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