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Троє молодих людей загинули у кривавій аварії на Закарпатті

10:14, сьогодні 270 Читать новость на русском
Аварія на Закарпатті
Аварія на Закарпатті / Поліція

На трасі Київ – Чоп легковик на швидкості врізався у "ДАФ", є загиблі та поранені.

Трагедія сталася 16 січня близько 19:30, повідомляє поліція Закарпаття.

Водій "Шкоди", 27-річний киянин, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там машина врізалася на швидкості в каміон "ДАФ", за кермом якого перебував 37-річний житель Львівщини.

Через ДТП 25-річна дружина водія "Шкоди" та 22-річний пасажир загинули на місці. Ще один пасажир, віком 21 рік, помер в реанімації Воловецької ЦРЛ. Сам водій перебуває в комі.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Теги: Україна Аварії та ДТП
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