Троє молодих українців потрапили у престижний рейтинг Forbes

До європейського рейтингу "30 до 30" від Forbes потрапили троє українців.

Зокрема у рейтинг потрапив розслідувач Антон Марчук, дизайнерка Анна Кареніна та засновниця міжнародного тижня моди Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дар'я Шаповалова.

Кареніній 21 рік, проте вона вже встигла здобути міжнародне визнання. Одяг з її колекції уже продають у 25 країнах світу.

Шаповаловій 29 років. Вона організовує модні покази та налагоджує зв'язки дизайнерів зі Східної Європи.

Макарчуку лише 20 років. Він працює антикорупційним експертом і вже встиг виступити на World Forum for Democracy.

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