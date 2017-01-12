Троє зниклих бійців загинули, їхні тіла – в терористів, – брат одного з військових

Троє українських бійців, які напередодні зникли у сірій зоні, загинули. Їхні тіла потрапили до бойовиків. Наразі військові проводять переговори з терористами, щоб повернути тіла трьох морських піхотинців.

Про це розповів двоюрідний брат одного із загиблих бійців Сергія Сонька, пише ТСН.

"Ще вчора міг бути обмін. Там до блокпосту під'їхала комісія з Києва, чекали їх, а потім сапери написали, що не віддадуть тіла. Сьогодні-завтра мають проводити переговори, щоб забрати тіла", – розповів брат.

Загиблому Сергію Соньку було 23 роки. Близько року тому він прийняв рішення захищати Батьківщину від ворогів. Він був командиром третього відділення частини морської піхоти. Паралельно він вчився на юридичному факультеті.

Ще двоє загиблих, за даними джерел, – 30-річний Сергій та 54-річний Микола.

Нагадаємо, у штабі АТО повідомили, що троє українських військових ще 8 січня не повернулися до своєї частини. Військових шукають поблизу Маріуполя.