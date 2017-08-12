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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це божевільний акт вищого екстремізму, – у Венесуелі зреагували на погрози Трампа війною

11:56, сьогодні 337 Читать новость на русском
Міністр оборони Венесуели Падріно розкритикував погрози Трампа
Міністр оборони Венесуели Падріно розкритикував погрози Трампа / Getty Images

Заява президента США Дональда Трампа про військовий варіант вирішення ситуації у Венесуелі є "божевільним вчинком".

Про це заявив міністр оборони Венесуели Володимир Падріно, повідомляє CNN.

"Як міністр оборони і як громадянин, я кажу, що це божевільний акт, акт вищого екстремізму", – сказав Падріно.

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Він також заявив, що в уряді США є "екстремістська еліта".

"І я насправді не знаю, що відбувається і що станеться в світі. Якщо людству настане кінець. Якщо планеті Землі настане кінець", – додав міністр оборони Венесуели.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може прийняти рішення про застосування військової сили у конфлікті навколо Венесуели.

Теги: війна Новини політики Венесуела США Дональд Трамп
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