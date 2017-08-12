Це божевільний акт вищого екстремізму, – у Венесуелі зреагували на погрози Трампа війною

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Заява президента США Дональда Трампа про військовий варіант вирішення ситуації у Венесуелі є "божевільним вчинком".
Про це заявив міністр оборони Венесуели Володимир Падріно, повідомляє CNN.
"Як міністр оборони і як громадянин, я кажу, що це божевільний акт, акт вищого екстремізму", – сказав Падріно.
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Він також заявив, що в уряді США є "екстремістська еліта".
"І я насправді не знаю, що відбувається і що станеться в світі. Якщо людству настане кінець. Якщо планеті Землі настане кінець", – додав міністр оборони Венесуели.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може прийняти рішення про застосування військової сили у конфлікті навколо Венесуели.