Це буде найжахливіший конфлікт за всю історію, – глава Пентагону про можливу війну з КНДР

Міністр оборони США Джеймс Меттіс побоюється військового конфлікту з Північною Кореєю.

На його думку, якщо північнокорейську кризу не вдасться вирішити дипломатичним шляхом і справа дійде до війни з армією КНДР, то станеться жахливе кровопролиття, повідомляє Bild.

Це буде найжахливіший конфлікт, який ми коли-небудь бачили у своєму житті,

– припустив глава Пентагону

Американський чиновник стверджує, що у КНДР наявні "сотні артилерійських знарядь і ракетних установок, які можуть дістатись до одного з найбільш густонаселених міст на Землі – Сеула". А Сеул, як нагадує німецький таблоїд, розташований всього за 60 км від демаркаційної лінії.

"Північнокорейський режим становить небезпеку для всього регіону: зараз – для Південної Кореї, у випадку війни – для Китаю і Росії", – зауважив Меттіс.

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