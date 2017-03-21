Це була спланована блокада, але час розкриє, ким насправді, – представник президента Герасимов

На думку представника президента в ВР Артура Герасимова, попри все, у нас лише один-єдиний ворог, і він – зовнішній.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

Просто виникає багато питань. Наприклад, для мене досі лишається загадкою, звідки у блокадників зброя. Особливо – бойові гранати, які в них вилучили. Наскільки я знаю, в Україні неможливо офіційно зареєструвати гранати, як і в більшості країн світу. Тому тут вже щось не клеїться,

– заявив він.

На думку Герасимова, це була спланована акція в будь-якому разі, лишилось лишень зрозуміти, з якого боку і з яких мотивів.

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Я вважаю, що це була спланована акція, але час покаже, чи вона була спонтанна, самостійна, чи все ж спланована з нашим ворогом. І ворог в нас один, бо внутрішніх ворогів немає. Можливо, ця фраза вже тепер звучить дуже непереконливо, але нас всіх, навіть політичних опонентів, об'єднує Україна,

– додав він.