Це був боягузливий напад, – мер Лондона про теракт

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Мер Лондона Садік Хан прокоментував теракт, що трапився в місті увечері 3 червня. Він назвав цю подію "навмисним і боягузливим нападом".
Про це мовиться на Facebook-сторінці мера Лондона.
"Ми ще не знаємо всіх подробиць, але це був навмисний і боягузливий напад на невинних лондонців і гостей нашого міста, які насолоджувалися суботньою ніччю. Я засуджую його найрішучішим чином. Таким варварським діям немає виправдання", – написав Хан.
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Мер Лондона також подякував усім працівникам екстрених служб, які працювали на місці події. Він закликав жителів і гостей Лондона зберігати спокій і пильність.
Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент. У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.
За попередніми даними, в Лондоні внаслідок теракту загинуло 6 людей. Згодом стало відомо, що в результаті терактів на Лондонському мосту зросла кількість госпіталізованих осіб.