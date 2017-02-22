15:41
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, 21 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, 21 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 14:00: Скандал у вінницькій поліції. На Марші Гідності планували теракт
Випуск новин
15:00, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Це червона "ганчірка" для наших сусідів, – політолог про Марш гідності

14:25, сьогодні 1309 Читать новость на русском
Марш правих сил в Києві
Марш правих сил в Києві / www.rbc.ua

Марш Національної гідності, який сьогодні проходить в Києві, комусь може подобатися, а когось – лякати. Проте це – своєрідна самореалізація для представників правих сил.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловила політолог Олександра Рамшеділова.

За її словами, якщо дивитись на події третьої річниці Майдану, їх співставляти і дивитися на реакцію українців, то можна помітити, що багатьом це не подобалося, вони не хотіли підвищення суспільного градусу. А дехто навпаки – невдоволений діями влади і підтримує будь-які радикальні угрупування.

Зрозуміло, коли відбувається така хода вона за своєю суттю є досить радикалізованою. Тобто, можна чекати провокацій. І розуміти, що можна чекати провокацій і тим, що це річниця Революції гідності,
– сказала вона.

Право людей збиратися, проводити певні мітинги, додає політолог – це демократична практика. Однак зрозуміло, що є візуальний чинник та іміджева складова: така хода може бути негативною для України в тому плані, що транслюватиметься різними медіа в РФ і за кордоном.

На картинках, які транслюються як на Захід так і в Росію, зазвичай люблять марші з факелами, для того, щоб зробити цю картинку жахаючою,
– зауважила Рамшеділова.

За її словами, виходячи з того, що наразі дещо змінилася ситуація у відносинах з Польщею, з їхньої сторони цей марш може бути також негативно інтерпретований щодо України, стати своєрідною "червоною ганчіркою" і дратувати польську сторону.

Нагадаємо, у Києві сьогодні проходив Марш національної гідності. Серед учасників представники переважно правих сил "Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор". Загалом у марші, за підрахунками організаторів, взяло участь приблизно 10 тисяч осіб.

Читайте також: Учасники Маршу Гідності озвучили свій ультиматум владі

Теги: Україна Політика Марш Гідності ВО "Свобода" Київ "Азов" Правий сектор Євромайдан протести
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
сьогодні, 00:14 Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
1455
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Росія планує обслуговувати літаки "Руслан" без України
9 вересня 2016 , 16:35
Бюджет-2017: партія Тимошенко голосуватиме проти
 20 грудня 2016 , 11:43
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук