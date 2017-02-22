Це червона "ганчірка" для наших сусідів, – політолог про Марш гідності

Марш Національної гідності, який сьогодні проходить в Києві, комусь може подобатися, а когось – лякати. Проте це – своєрідна самореалізація для представників правих сил.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловила політолог Олександра Рамшеділова.

За її словами, якщо дивитись на події третьої річниці Майдану, їх співставляти і дивитися на реакцію українців, то можна помітити, що багатьом це не подобалося, вони не хотіли підвищення суспільного градусу. А дехто навпаки – невдоволений діями влади і підтримує будь-які радикальні угрупування.

Зрозуміло, коли відбувається така хода вона за своєю суттю є досить радикалізованою. Тобто, можна чекати провокацій. І розуміти, що можна чекати провокацій і тим, що це річниця Революції гідності,

– сказала вона.

Право людей збиратися, проводити певні мітинги, додає політолог – це демократична практика. Однак зрозуміло, що є візуальний чинник та іміджева складова: така хода може бути негативною для України в тому плані, що транслюватиметься різними медіа в РФ і за кордоном.

На картинках, які транслюються як на Захід так і в Росію, зазвичай люблять марші з факелами, для того, щоб зробити цю картинку жахаючою,

– зауважила Рамшеділова.

За її словами, виходячи з того, що наразі дещо змінилася ситуація у відносинах з Польщею, з їхньої сторони цей марш може бути також негативно інтерпретований щодо України, стати своєрідною "червоною ганчіркою" і дратувати польську сторону.

Нагадаємо, у Києві сьогодні проходив Марш національної гідності. Серед учасників представники переважно правих сил "Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор". Загалом у марші, за підрахунками організаторів, взяло участь приблизно 10 тисяч осіб.

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