Це елемент тотальної гібридної війни Росії, – Жданов відреагував на дискваліфікацію українця

У Міністерстві молоді та спорту України відреагували на трирічну дискваліфікацію українського чемпіона світу з шашок Юрія Анікєєва.

Про це профільний міністр Ігор Жданов написав у своєму Facebook.

За словами міністра, таке рішення російського правління Міжнародної федерації шашок викликає огиду.

Це абсолютно незаконне, політичне рішення, яке не має жодного стосунку до елементарних норм міжнародного спортивного права. Мова йде про особисте зведення рахунків та політичні репресії проти громадянина України Юрія Анікєєва за його публічну патріотичну, проукраїнську позицію,

– наголосив Жданов.

Він переконаний, що це є елементом тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти України, в тому числі, шляхом використання кишенькових та підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій.

Як написав Жданов, за наявною інформацією – рішення про дискваліфікацію Юрія Анікєєва також погоджувалося з кураторами функціонерів IDF у російських владних структурах.

Це і є сучасне обличчя Росії – країни агресора, терориста, країни яка порушує права людини та у кращих сталінських традиціях затуляє рота усім незгодним,

– зазначив міністр.

Жданов додав, що за стійку патріотичну позицію Анікєєва клопотатиме про нагородження його високою державною нагородою.

Міністр також закликав надати спортсмену фінансову та юридичну допомогу для доведення справедливості у Міжнародному спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Нагадаємо, правління Міжнародної федерації шашок, яке підконтрольне Росії, прийняло рішення вдруге дискваліфікувати українського чемпіона світу Юрія Анікєєва.