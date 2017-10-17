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Це ганьбище, – Заліщук оголосила про блокування трибуни ВР

12:52, сьогодні 1427 Читать новость на русском
Світлана Заліщук
Світлана Заліщук / "Інформатор"

Член партії "Демократичний альянс" Світлана Заліщук, яку до Ради було обрано за списками від "Блоку Петра Порошенка", переконує, що "Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України"), який на розгляд ВР вніс президент, насправді є індульгенцією для клієнтів НАБУ.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Це ганьбище. Президент вніс у Раду законопроект про обмеження недоторканності, який почне діяти у 2020 році! Насправді це індульгенція для клієнтів НАБУ. І подальша гарантія, що кримінальні провадження будуть тривати лише для невигідних чи нелояльних. Друзі, справи будуть, але з вас недоторканність не знімуть і суду не буде", – підкреслила народна обраниця.

Крім того, Заліщук опублікувала відповідний скан документу.

Також парламентарка оголосила, що 17 жовтня група депутатів блокуватиме трибуну парламенту, передає "Українська правда".

"О 13-й годині почнеться пленарне засідання. Стоїмо. Наші депутати будуть блокувати трибуну парламенту, поки наші вимоги не буде почуті", – наголосила нардеп.

Нагадаємо, 17 жовтня Президент України Петро Порошенко на розгляд Верховної Ради "Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України").

Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики протести Петро Порошенко Законопроект Блок Петра Порошенка Президент України
Джерело: 24 Канал
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