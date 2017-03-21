Це кінець: Sony знімає з виробництва PlayStation 3

Корпорація Sony згодом припинить виробництво і постачання PlayStation 3 в Японії.

Як пише Engadget, компанія закриває виробництво цієї версії ігрової приставки 10 років після виходу.

Sony не назвали конкретну дату закриття проекту PlayStation 3 , однак один із власників магазину ігор в Японії написав, що це має статись у цьому місяці.

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Вже протягом декількох місяців, компанія поступово завершувала цей проект. До прикладу, у серпні для консолі закрили сервіс PS Now, а в жовтні вийшла остання гра для PS3. Тож виявилось, що як і інші версії PlayStation, третя ігрова приставка розрахована на 10 років.