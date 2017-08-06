Це має бути круто – розмовляти українською, – ветеран АТО

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Українська мова потребує захисту в Україні, задля чого необхідна відповідна законодавча база. Окрім того, українську мову необхідно популяризувати, а не змушувати нею розмовляти.
Таку думку в інтерв’ю виданню "Апостроф" висловив екс-боєць ЗСУ, ветеран АТО та засновник проекту Pizza Veterano Леонід Остальцев.
"Звичайно, зараз буде великий супротив, бо ціле покоління виросло з російською мовою. Але ми не можемо забувати про те, що живемо в країні під назвою Україна", – зазначив він.
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"Але тут є дуже тонка така грань. Дуже легко когось змусити щось робити. От я влаштував зібрання – і кажу: "Так, с**а, усі базарять українською – усі без виключення!" І все. Усі базарять. Але ж троє не хотіли цього робити! І я розумію, що вони ламали себе, а я ламав їх. То неправильно. Краще, щоб це була якась прикольна гра або мейнстрім", – пояснив ветеран АТО.
"Треба популяризувати українську мову. У першу чергу, нею треба хотіти розмовляти. Це має бути круто – розмовляти українською!", – додав він.
Остальцев також висловив переконання, що "в цьому питанні ми переможемо".
"Просто потрібен час і потрібна якась мудрість, напевно. Аби не перегнути палицю", – зазначив боєць.