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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Це має бути круто – розмовляти українською, – ветеран АТО

15:54, сьогодні 1509 Читать новость на русском
Ветеран АТО Леонід Остальцев виступив на захист української мови
Ветеран АТО Леонід Остальцев виступив на захист української мови / Fakty.ua

Українська мова потребує захисту в Україні, задля чого необхідна відповідна законодавча база. Окрім того, українську мову необхідно популяризувати, а не змушувати нею розмовляти.

Таку думку в інтерв’ю виданню "Апостроф" висловив екс-боєць ЗСУ, ветеран АТО та засновник проекту Pizza Veterano Леонід Остальцев.

"Звичайно, зараз буде великий супротив, бо ціле покоління виросло з російською мовою. Але ми не можемо забувати про те, що живемо в країні під назвою Україна", – зазначив він.

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"Але тут є дуже тонка така грань. Дуже легко когось змусити щось робити. От я влаштував зібрання – і кажу: "Так, с**а, усі базарять українською – усі без виключення!" І все. Усі базарять. Але ж троє не хотіли цього робити! І я розумію, що вони ламали себе, а я ламав їх. То неправильно. Краще, щоб це була якась прикольна гра або мейнстрім", – пояснив ветеран АТО.

"Треба популяризувати українську мову. У першу чергу, нею треба хотіти розмовляти. Це має бути круто – розмовляти українською!", – додав він.

Остальцев також висловив переконання, що "в цьому питанні ми переможемо".

"Просто потрібен час і потрібна якась мудрість, напевно. Аби не перегнути палицю", – зазначив боєць.

Теги: Новини України мовне питання Битва за мови
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