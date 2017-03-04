Це "наш" чи ЗСУ, – нейрохірург розповів про особливості роботи в АТО

У зоні АТО деякі медсестри підтримують терористів, а інші місцеві жителі закладають фугаси на дорогах, якими їздить українська військова техніка.

Про це розповів нейрохірург Ігор Курілець, який 15 місяців пробув у зоні АТО, в коментарі ресурсу Gazeta.ua.

Було важко працювати з персоналом. Медсестри підтримували окупантів. Привозять хворого, а вони питають: "Це "наш" чи ЗСУ?" Місцеві жителі закладали фугаси на дорогах, якими їздить наша військова техніка. Навіть стежки, якими ходиш в туалет, треба було змінювати раз у три дні. Інакше бойовики вистежать маршрут, закладуть міни та одного разу ти не доживеш до обіду,

– зазначив він.

Також лікар розповів про жарт українців, в який повірили тамтешні жителі.

"Медсестри вірили, що українські військові з місцевих зроблять рабів. Я здивувався, звідки така дикість. А перед тим до них заїжджали хлопці із Західної України і вирішили так пожартувати", – додав Ігор Курілець.

Крім того, нейрохірург наголосив, що найбільше поранень трапляється через те, що військові втрачають пильність – на 45-ту добу повинна бути ротація, бо людина стає неуважною, дратівливою, відтак її легше підстрелити.

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