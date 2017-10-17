Це насмішка над людьми: дві фракції в Раді розкритикували проект про зняття недоторканності

Члени фракцій "Самопоміч" та "Батьківщина" у Верховній Раді критикують законодавчу ініціативу президента щодо зняття депутатської недоторканності. Так, політики вважають неприйнятним зняття недоторканності з нардепів з 2020 року, як це передбачає проект закону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо з 2020 року (законопроект передбачає зняття недоторканності ), який сенс? Це насправді індульгенція, як сказали колеги, тим, хто обкрадає державу. Це безглуздо. Це насмішка над людьми, які за це переживають 20 років", – заявив глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

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"Це неприйнятно. Я вважаю, що те, що президент зараз намагається всучити Верховній Раді і суспільству, – закон про зняття недоторканності депутатів у 2020 році, – це ще раз говорить про те, що ніхто не хоче цю недоторканність знімати", – заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, зазначивши, що недоторканність потрібно знімати негайно.

Нагадаємо, 17 жовтня Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради "Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України").