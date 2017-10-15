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Це найсумніша новина, – автор "Ікон Революції" про їхнє відновлення

16:50, сьогодні 309 Читать новость на русском
"Ікони Революції" / qha.com.ua

Автор "Ікон революції" на вулиці Грушевського Sociopath вважає відновлення графіті "найсумнішою новиною".

Про це він написав у Facebook.

"Вчорашня новина найсумніша у історії з "Іконами Революції". Навіть після "доценків" і "рабіновичів" залишалася можливість реставрації автентичних символів Революції, і тепер їх дії виглядають менш глумливими ніж ті, що змусили фасад Грушевського сьогодні виглядати таким спаплюженим", – сказав він.

Sociopath заявив, що акція організації "Новий Вогонь" остаточно знищила можливість будь-яких реставраційних робіт з відновлення оригінальних майданівських символів.

Нанесені плями не мають нічого спільного зі справжніми революційними символами. Сподіваюсь, на цей раз самовільні дії Дмитра Різниченка і компанії на роль відновлювачів історичної пам”яті не залишиться поза увагою правоохоронних органів, а їх творчі недопотуги будуть засуджені громадськістю, яка не дозволяє маніпулювати собою, –
додав він.

Нагадаємо, 14 жовтня у Києві на вулиці Грушевського, знову з'явилися графіті із зображеннями Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі України в балаклавах.

Теги: Новини України Новини Києва Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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