Це найсумніша новина, – автор "Ікон Революції" про їхнє відновлення

Автор "Ікон революції" на вулиці Грушевського Sociopath вважає відновлення графіті "найсумнішою новиною".

Про це він написав у Facebook.

"Вчорашня новина найсумніша у історії з "Іконами Революції". Навіть після "доценків" і "рабіновичів" залишалася можливість реставрації автентичних символів Революції, і тепер їх дії виглядають менш глумливими ніж ті, що змусили фасад Грушевського сьогодні виглядати таким спаплюженим", – сказав він.

Sociopath заявив, що акція організації "Новий Вогонь" остаточно знищила можливість будь-яких реставраційних робіт з відновлення оригінальних майданівських символів.

Нанесені плями не мають нічого спільного зі справжніми революційними символами. Сподіваюсь, на цей раз самовільні дії Дмитра Різниченка і компанії на роль відновлювачів історичної пам”яті не залишиться поза увагою правоохоронних органів, а їх творчі недопотуги будуть засуджені громадськістю, яка не дозволяє маніпулювати собою, –

додав він.

Нагадаємо, 14 жовтня у Києві на вулиці Грушевського, знову з'явилися графіті із зображеннями Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі України в балаклавах.