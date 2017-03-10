Це не могло статись без "благословіння" з Москви, – Грицак про поїздку Савченко в Донецьк

Голова Служби безпеки України Василь Грицак емоційно прокоментував питання про допити та розслідування щодо поїздок нардепа Надії Савченко на окуповані території Донбасу.

Про це він розповів журналістам під час брифінгу Черкасах.

Ви хочете почути мою оцінку? Можливо, вона буде дуже категоричною, але я скажу відверто, що жодної спецоперації, до якої могла бути причетна СБУ, не було,

– сказав Грицак, відповідаючи на питання, чи допомагала СБУ Савченко з поїздкою в окупований Донецьк.

Глава СБУ емоційно додав, що не може схвально оцінювати такі дії народного депутата.

"Вона цю поїздку не погоджувала ні з ким з органів державної влади, в тому числі і з керівництвом спецслужби національної. Я більше скажу, я не можу схвально поставитись до її перебування на цій території. Я уявляю, якби хтось з наших бійців АТО поїхав туди – та їх би на шматки порізали там і залишили", – обурився він.

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Водночас Василь Грицак переконаний, що з проникненням Савченко в Донецьк їй могли допомагати з Москви.

Я ніколи не повірю, що перебування там (Савченко, – ред.) відбулось без «благословіння» різного роду кураторів. в тому числі території нашого східного сусіда, простіше кажучи, з Москви,

– підсумував голова СБУ.

Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко поїхала у так звану "ДНР", де разом з представниками бойовиків відвідала колонії, в окупованому Донецьку та Макіївці, в яких утримують українських полонених.



Пізніше Савченко розповіла журналістам, що добиралась на непідконтрольні Україні території "козячими стежками".