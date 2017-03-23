Це не підірве обороноздатність України, – Шкіряк про вибухи на складах

Вибухи на військових складах під Балаклією ніяким чином не підірвуть обороноздатність України.

Таку думку висловив радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

Також Шкіряк зазначив, що схиляється до версії "диверсія".

Якщо говорити про мету, яку переслідували російські спецслужби, то такі диверсії їм необхідні задля намагання посіяти паніку та розпач серед цивільного населення України. І за їхнім задумом результатом має стати дестабілізація ситуації в Україні. Це їхня ключова мета. Можу запевнити українців і безперечно, тих хто стоїть за цією диверсією, що їм це не вдасться,

– додав він.

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Нагадаємо, в ніч на 23 березня на військових складах біля міста Балаклія прогримів потужний вибух. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, це трапилося через диверсію.