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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це неприйнятно, – у Держдепі США прокоментували візит Путіна в невизнану Абхазію

17:13, сьогодні 417 Читать новость на русском
Держдеп США засудив зустріч Путіна з Раулем Хаджимбою
Держдеп США засудив зустріч Путіна з Раулем Хаджимбою / ТВ Центр

Держдепартамент США рішуче засудив нещодавній візит президента Росії Володимира Путіна в окуповану Абхазію.

Як зазначила офіційний представник американського відомства Хізер Ноєрт, перебування глави Кремля на невизнаній території суперечить міжнародним домовленостям, повідомляє The Washington Examiner.

США розглядають візит президента Путіна на окуповану Росією грузинську територію в Абхазії як неприйнятний і невідповідний принципам Женевської міжнародної угоди, учасницею якої є і Російська Федерація,
– заявила Ноєрт.

Чиновниця запевнила, що Америка повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії і не схвалює визнання Росією Абхазії та Південної Осетії.

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"Сполучені Штати закликають Росію відвести сили на довоєнні позиції за угодою про припинення вогню 2008 року, а також відмовитися від визнання грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії", – додала речниця Держдепу США.

Нагадаємо, візит Володимиру Путіну до невизнаної республіки Абхазія відбувся 8 серпня, у дев'яту річницю збройної агресії РФ проти Грузії. У НАТО та МЗС Грузії рішуче засудили подібний крок російського лідера, назвавши його "цинічним" і таким, що "сприяє узаконенню насильницької зміни кордонів суверенної держави.

Теги: Новини політики США Новини Росії Володимир Путін Грузія війна
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