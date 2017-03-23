Це озброєне стадо не здатне воювати, – військовий експерт про бойовиків

До лав бойовиків намагаються мобілізувати якомога більше чоловіків, які проживають на окупованих територіях.

Проте мобілізовані не здатні виконувати будь-які військові завдання. Про це розповів військовий експерт, головний редактор сайту "Інформаційний опір" Юрій Карін в коментарі для "Обозревателя".

За його словами, завдяки мобілізації бойовики намагаються самі себе убезпечити від місцевого населення.

Все це озброєне стадо в розмірі 36 тисяч осіб не здатне виконувати бойові завдання. Тобто вони якось намагаються наситити військами окуповані території, провести мобілізацію, щоб поменше незайнятих роботою чоловічої статі вешталося без діла. Адже тим самим створюється небезпека, що вони можуть учинити щось проти окупантів,

– зазначив Карін.

Однак, не дивлячись на такі спроби поповнити свої ряди, полки і бригади терористів на Донбасі сформовані від сили на половину.

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