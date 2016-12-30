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Це просто знищення майна, – депутатів обурила війна зі столичними МАФами

21:34, сьогодні 183 Читать новость на русском
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Способи війни зі столичними МАФами обурили народних депутатів. Сам процес надрепи вважають закритим та кулуарним і закидають столичній владі небажання вести діалог з людьми.

Кричущим прикладом порушення закону називають спробу демонтажу торгівельних павільйонів біля станції метро "Політехнічний інститут".

В питаннях законності, легітимності документів має розбиратися суд та правоохоронні органи, але той спосіб, яким відбувається так званий "демонтаж", мене особисто принижує. Там просто ковшом екскаватора були пошкоджені верх конструкцій. Це зовсім не демонтаж – це нищення чужого майна, це кримінальна відповідальність,
– вважає народний депутат від фракції "Об'єднання" Самопоміч" Тетяна Острікова.

Конфлікт відбувся на початку грудня, коли вночі комунальники за сприяння поліції бульдозером знищували фасади павільйонів. Процес зафільмували камери спостереження. На ранок підприємці уже розгрібали уламки конструкцій. Наразі фасади частково відремонтували, але підприємці і досі не розуміють на яких підставах руйнували павільйони.

Підприємці стверджують, що мають всі необхідні дозвільні документи та узгодження, сплачують за комунальні послуги відповідно укладеним договорам.

Не бачать законності і логіки у таких діях і депутати Київради. Погоджуються, що в столиці України не має місця для незаконних МАФів і з ними необхідно боротися. Водночас підкреслюють, в цій боротьбі не можна, щоб страждав сумлінний бізнес.

На чому фокусується зараз ця боротьба з мафами? Зовсім не на тих, з ким варто боротися. Поруч стоять ті, кого треба зносити – їх не чіпають, чому? Тому що вони платять, тому що вони платять в кишеню. Корупція дуже просто розшифровується – знести їх, бо вони нікому не платять, вони давно там стоять їм нема кому там хабарі давати, їх знести і поставити тих, хто буде хабарі давати,
– заявляє депутат Київради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Сергій Гусовський.

Підприємці стверджують, що крім дозвільної документації мають кілька судових рішень різних інстанцій, в яких прямо заборонено будь-кому проводити демонтаж, попри це, себе вважають незахищеними.

Наразі підприємці продовжують ремонтувати павільйони та чатувати ночами свої позиції В той же час – за фактом подій відкрито кримінальне провадження.

Теги: Україна Київ Кримінал Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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