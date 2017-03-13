Це провокація, – Клімкін різко прокоментував вибір представниці Росії на Євробачення

Вибір представниці Росії на Євробаченні-2017 – це чергова провокація з боку Російської Федерації. Про це заявив глава МЗС Павло Клімкін.
Інформує LIGA.net.
"СБУ перевіряє її, є заява. Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. Росія вже багато років займається провокаціями", – обурився Клімкін.
Нагадаємо, в Росії визначились з представником на Євробачення-2017. Нею стала співачка Юлія Самойлова.
Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що СБУ взялась за перевірку інформації про те, чи справді Самойлова виступала в анексованому Криму.
При цьому речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ніякої провокації в цьому немає.
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