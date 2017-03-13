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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Це провокація, – Клімкін різко прокоментував вибір представниці Росії на Євробачення

15:15, сьогодні 2011 Читать новость на русском
Юлія Самойлова
Юлія Самойлова / zhizn.ru

Вибір представниці Росії на Євробаченні-2017 – це чергова провокація з боку Російської Федерації. Про це заявив глава МЗС Павло Клімкін.

Інформує LIGA.net.

"СБУ перевіряє її, є заява. Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. Росія вже багато років займається провокаціями", – обурився Клімкін.

Нагадаємо, в Росії визначились з представником на Євробачення-2017. Нею стала співачка Юлія Самойлова.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що СБУ взялась за перевірку інформації про те, чи справді Самойлова виступала в анексованому Криму.

При цьому речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ніякої провокації в цьому немає.

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Теги: Євробачення-2017 LifeStyle Павло Клімкін МЗС України Музика Юлія Самойлова
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