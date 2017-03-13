Це провокація, – Клімкін різко прокоментував вибір представниці Росії на Євробачення

Вибір представниці Росії на Євробаченні-2017 – це чергова провокація з боку Російської Федерації. Про це заявив глава МЗС Павло Клімкін.

Інформує LIGA.net.

"СБУ перевіряє її, є заява. Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. Росія вже багато років займається провокаціями", – обурився Клімкін.