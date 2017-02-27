Це спроба нас залякати, – Тука прокоментував погрози про "націоналізацію" від бойовиків

Бойовики "ДНР" та "ЛНР" не підуть на "націоналізацію" підприємств, оскільки вони виявляться нікому не потрібними.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, повідомляє InfoResist.

Це спроба нас залякати. Йдеться про системоутворюючі підприємства, які задіяні у вертикально-інтегрованих компаніях і є як окремо взята ланка, і в ланцюжку виробничого циклу. Якщо цей ланцюжок розірвати, знайти збут продукції, яку виробляли ці підприємства, для того, щоб підтримувати їх життєдіяльність, – це зовсім не просто. І продукція цих підприємств далеко не затребувана в Росії. Якщо говорити про ті ж самі шахти, там свого вугілля хоч греблю гати, не знають, куди подіти, закривають шахти. Тому нехай собі балакають все, що завгодно. Я в це не вірю,

– розповів заступник міністра.

Тука переконаний, що владі вдасться вирішити питання з блокадою.

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"Вони на нас тиснули на початку опалювального сезону, коли 45 тримали з того боку блокаду, і жоден завод не заходив на територію України. Ми цю справу розрулили, думаю, і зараз те ж саме буде", – додав він.

Нагадаємо, ватажки "ЛНР" та "ДНР" зажадали від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. В іншому вони погрожують ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".