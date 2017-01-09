Це тільки початок, – Пентагон про жорсткі санкції проти Росії

Глава Пентагону Ештон Картер вважає, що санкції, запроваджені адміністрацією Барака Обами у відповідь на російські кібератаки, є лише великим початком, а не кінцем.

Про це міністр оборони США заявив у інтерв’ю NBC news.

Глава Пентагону підкреслив, що кібератаки з боку Росії, спрямовані на перешкоди у президентських виборах у США, є агресивним актом проти демократії.

Він додав, що подальші кроки у цьому питанні визначить новий Конгрес США і нова адміністрація президента. Проте, Ештон Картер не виключив військової відповіді.

Я думаю, ми не повинні обмежувати себе кіберзаходами, коли агресія проти нас здійснюється кібератаками. Частково це вірно. Я не думаю, що це має бути лише військова або частково військова відповідь,

– вважає Картер.

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Нагадаємо, стало відомо, коли Дональд Трамп прийме рішення щодо "покарання" Росії.