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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Це треба бачити. Легендарна зірка 90-их влаштувала шалений виступ на пісенному шоу

12:32, сьогодні 1987 Читать новость на русском
Katya Chilly
Katya Chilly / tsn.ua

Культова українська співачка Katya Chilly, яка була дуже популярною 90-их, знову вийшла на велику сцену. Співачка вирішила спробувати свої сили у популярному пісенному шоу "Голос країни".

І хоч прослуховування були "сліпими", Katya Chilly обрала дуже ефектний образ: вона вийшла на сцену босоніж, в хустці і в платті, а всю пісню вона провела сидячи у позі "по-турецьки".

На її спів повернули одразу 4 судді.

А після її виступу і Джамала і Сергій Бабкін вибігли на сцену та виконали цю пісню уже втрьох. Це було видовищно.

Читайте також: Тренери в шоці. Зірка естради Алла Кудлай прийшла на популярне пісенне шоу

Теги: LifeStyle Джамала Музика
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