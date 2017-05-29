01:05
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріли Красногорівки. Рекордний штраф
Випуск новин
21:53, 28 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Це важливо знати: як тренувати свою пам'ять

00:19, сьогодні 373 Читать новость на русском
Як тренувати пам'ять
Як тренувати пам'ять / centrum-neurosfera.pl

Наша пам'ять свого роду м’яз, який без регулярного тренування втрачає пружність та здатність вміщати велику кількість інформації. Велика кількість smart-техніки змушує нашу пам'ять розслабитись.

Однак, як пише видання "Живи активно", "підкачати" пам'ять можна. Існують вправи, які допомагають тримати пам’ять в тонусі.

via GIPHY

Читайте також: Вчені лякають: паперові гроші можуть призвести до смертельних хвороб

Як натренувати пам'ять:

Вивчайте вірші. Ви можете вивчати нові або ж повторювати ті, які завчили ще з шкільної парти. Головне, напружувати мозок, що згадати ці рядки. Це треба робити щодня – хоча б по кілька рядків.

Відтворюйте обличчя знайомих. Для цього просто заплющіть очі і в деталях намагайтесь згадати обличчя своїх знайомих: форму носа, колір очей тощо.

Запам’ятовуйте асоціативно. Коли намагайтесь щось запам’ятати, то придумайте для цього якісь асоціації.

Розв’язуйте кросворди. Це дійсно корисне заняття. Ви напружуєте мозок і, так би мовити, "витягуєте" з пам’яті потрібну інформацію.

Вивчайте іноземні мови. Це заняття дуже добре тренує пам’ять. Окрім того, це хороший методо профілактики зниження когнітивних функцій в поважному віці.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Здорове життя
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
28 травня, 22:04 Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
Олег Пономарь 7900
Головні новини 28 травня: теракт у Красногорівці, протести у Росії, патріотичний жест в Криму
28 травня, 22:01 Головні новини 28 травня: теракт у Красногорівці, протести у Росії, патріотичний жест в Криму
2235
Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
28 травня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
2338
Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
28 травня, 19:07 Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
Михайло Подоляк 5208
Візовий режим з агресором: варто чи ні?
28 травня, 17:01 Візовий режим з агресором: варто чи ні?
Блог Медіа 2041
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук