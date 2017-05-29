Це важливо знати: як тренувати свою пам'ять

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Наша пам'ять свого роду м’яз, який без регулярного тренування втрачає пружність та здатність вміщати велику кількість інформації. Велика кількість smart-техніки змушує нашу пам'ять розслабитись.
Однак, як пише видання "Живи активно", "підкачати" пам'ять можна. Існують вправи, які допомагають тримати пам’ять в тонусі.
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Як натренувати пам'ять:
Вивчайте вірші. Ви можете вивчати нові або ж повторювати ті, які завчили ще з шкільної парти. Головне, напружувати мозок, що згадати ці рядки. Це треба робити щодня – хоча б по кілька рядків.
Відтворюйте обличчя знайомих. Для цього просто заплющіть очі і в деталях намагайтесь згадати обличчя своїх знайомих: форму носа, колір очей тощо.
Запам’ятовуйте асоціативно. Коли намагайтесь щось запам’ятати, то придумайте для цього якісь асоціації.
Розв’язуйте кросворди. Це дійсно корисне заняття. Ви напружуєте мозок і, так би мовити, "витягуєте" з пам’яті потрібну інформацію.
Вивчайте іноземні мови. Це заняття дуже добре тренує пам’ять. Окрім того, це хороший методо профілактики зниження когнітивних функцій в поважному віці.