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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Це виклик для України, – нардеп про вбивство Вороненкова

18:46, сьогодні 321 Читать новость на русском
Костянтин Усов
Костянтин Усов / depo.ua

За вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова стоїть Росія, і це привід задуматися над додатковим фінансуванням українських спецслужб.

Таку думку в коментарі сайту 24 висловив нардеп від БПП Костянтин Усов.

"Це вбивство демонструє, на що готовий піти Кремль, коли йдеться про опозицію. Для нас це серйозний сигнал, що ми мусимо більше коштів інвестувати у наші спецслужби. Тому що коли ти живеш поруч з таким сусідом, який не соромиться простягати руки далеко за межі свого кордону і через відкриту збройну атаку Донбасу, і приховано через такі політичні вбивства, то твої власні спецслужби повинні бути найкращими у світі. Інакше народ України ніколи не почуватиметься у безпеці", – зазначив депутат.

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За його словами, це завдання для політиків зараз. І цей інцидент підштовхне дискусію, яку вже неодноразово піднімали в Раді.

Ми повинні виділяти більше коштів на службу зовнішньої розвідки та СБУ й інші спецслужби. На цьому не можна економити, бо потім доводиться розплачуватися. Крім того, це виклик для нас, коли ми маємо стати сильною суб'єктною державою, – вважає Усов.

Він додав, що українські спецслужби вже мають досвід попередження подібних вбивств, зокрема, замахи на Геращенка, Парубія.

Нагадаємо, 23 березня об 11:25 біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити кілера. Їх обох госпіталізували. Пізніше стало відомо, що вбивця помер на операційному столі від зупинки серця.

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Теги: Україна Політика Вбивство Вороненкова Верховна Рада Київ
Джерело: 24 Канал
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