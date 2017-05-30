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Це закриття дірок: експерт пояснив причину призову до лав ЗСУ офіцерів запасу

18:57, сьогодні 1723
ЗСУ бракує кадрів, тому на службу призиваються офіцери запасу
ЗСУ бракує кадрів, тому на службу призиваються офіцери запасу / Дружба

Міністерство оборони України вирішило призвати на строкову службу до ЗСУ офіцерів запасу, що не служили в армії, з тієї причини, що в армії бракує молодших офіцерів. Таким чином планується "закрити дірки" у некомплекті в армії.

Таку думку виданню "Обозреватель" висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Це закриття дірок, тому що в армії катастрофа", – наголосив він.

Як начальник Генерального штабу ЗСУ не намагався відтягнути цей трагічний момент, але, мабуть, ситуація настільки плачевна, що без офіцерів запасу закрити діри в некомплекті молодших офіцерів неможливо,
– сказав Жданов.

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Він пояснив, що при збільшенні в 2,5 рази української армії в країні потрібно було відкривати військові училища, збільшувати набір в інститут сухопутних військ, в інститут військово-морських сил, інститут повітряних сил та інші виші. Проте цього не відбувалося.

"Спочатку проблему вирішували за рахунок мобілізації. Коли ми відмовилися від мобілізації і дозволили розривати контракти, укладені до кінця особливого періоду, достроково, тоді й почався божевільний некомплект. Виявилося, що військові училища не справляються, набір своєчасно не був збільшений", – пояснив військовий експерт.

Жданов зазначив, що найбільше в армії бракує командирів батальйонів.

"Це ще раз підтверджує, що Збройні Сили не реформуються, що армія живе від випадку до випадку", – заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.

Під призов не підпадатимуть офіцери запасу, які вже проходили військову службу. Водночас стало відомо, що на рівних умовах з чоловіками призиватимуться і жінки.

Теги: Україна Збройні Сили України Міністерство оборони України
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